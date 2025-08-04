Красюк заінтригував заявою про причини припинення співпраці з Усиком: "Я відчув імпульс"
Промоутер Олександр Красюк висловився щодо завершення співпраці з абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком.
"Я відчув імпульс. Це був правильний час, що б піти. Я побажав Усику стати потрійним абсолютним чемпіоном і сказав, що залишуся довічним промоутером дворазового абсолютного чемпіона", – сказав промоутер.
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На запитання про причини припинення співпраці з Усиком Олександр Красюк заявив, що розповість про це пізніше.
"Я збираюся це зробити. Але залишу це для своїх мемуарів", – наводить слова Красюка World Boxing News.
Нагадаємо, що Олександр Усик та Олександр Красюк припинили співпрацю за місяць до реваншу з Даніелем Дюбуа. Красюк був промоутером Усика з самого початку його професійної кар'єри у 2013 році.
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