"Я відчув імпульс. Це був правильний час, що б піти. Я побажав Усику стати потрійним абсолютним чемпіоном і сказав, що залишуся довічним промоутером дворазового абсолютного чемпіона", – сказав промоутер.

"Знайдуться шахраї": Красюк розповів, про що проситиме Усика як друг після його перемоги нокаутом над Дюбуа

На запитання про причини припинення співпраці з Усиком Олександр Красюк заявив, що розповість про це пізніше.

"Я збираюся це зробити. Але залишу це для своїх мемуарів", – наводить слова Красюка World Boxing News.

Нагадаємо, що Олександр Усик та Олександр Красюк припинили співпрацю за місяць до реваншу з Даніелем Дюбуа. Красюк був промоутером Усика з самого початку його професійної кар'єри у 2013 році.

Відомий мексиканський тренер закликав Усика не залишатися у боксі та назвав причину для цього