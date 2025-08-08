"Можливо, я прозвучу упереджено, але для мене він номер один в історії", – заявив промоутер.

Також Красюк розповів, як він співпрацює з Олександром Усиком зараз.

"По-перше, ми залишаємося друзями. По-друге, ми запустили бренд здорового харчування U17. Зараз він тестується в Україні, а незабаром з’явиться у Великій Британії, Європі, США та Канаді. Бокс – це минуле, але ми створюємо майбутнє зараз", – наводить слова Красюка World Boxing News.

Нагадаємо, Олександр Усик та Олександр Красюк припинили співпрацю за місяць до реваншу з Даніелем Дюбуа. Красюк був промоутером Усика з самого початку його професійної кар'єри.

