"Я нікого не вітав. Повторюю, що людське життя для мене важливіше за будь-який рекорд чи кар'єру будь-якого спортсмена. І я дію відповідно.

"Припаркувався "Тигр" з 2 русскіми – була ідея піти їх зарізати": голкіпер збірної України з хокею – про перші дні війни

Коли багато людей вітають та аплодують, для мене було важливо, щоб вони усвідомили – вони аплодують не лише рекорду, а й що через цей рекорд гине багато людей. За це несе основну відповідальність не Овєчкін, а НХЛ і ті країни, які дозволили продовжити виступати цьому гравцю та усім іншим росіянам. Для Путіна, для його пропаганди, для його дій, для його імперіалістичної війни та для вбивств дітей на дитячих майданчиках немає кращої реклами, ніж ці хокеїсти.

Для американських фанатів війна в Україні надто далека. Це як у приказці: "Чужа кров не тече". Для них важливіші результати їхньої команди", – цитує Гашека Ceska televize.

Нагадаємо, днями Овєчкін закинув свою 895-ту шайбу в НХЛ та побив "вічний" рекорд Вейна Грецкі. Багато вболівальників та знаменитостей "відзначилися" нездоровим екстазом щодо цього досягнення відкритого путініста. Особливо осоромився сам Грецкі, який особисто прийшов вітати Овєчкіна, розсипався в компліментах і видав на весь світ абсурдну фразу: "Мій дід був росіянином".