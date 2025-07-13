Колишній український гімнаст, срібний призер Олімпіади в Парижі Ілля Ковтун не братиме участі на деяких змаганнях через зміну громадянства.

Спортсмен відсидить річний карантин для виступів за збірну Хорватії, повідомляє прес-служба Хорватської федерації спортивної гімнастики.

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Ковтун матиме право виступати за нову країну на міжнародних змаганнях під егідою FIG, починаючи з 10 липня 2026 року. Таким чином, 21-річний гімнаст не братиме участі в етапах Кубка світу та частині змагань Кубка світового виклику. Однак екс-українець не пропустить ані чемпіонат Європи, який відбудеться в Загребі в серпні 2026 року, ані світову першість далі в жовтні.

Нагадаємо, нещодавно Ілля Ковтун офіційно змінив спортивне громадянство на хорватське. У 2024 році спортсмен здобув срібло Олімпійських іграх-2024 року, виступаючи за Україну.

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