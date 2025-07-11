Міжнародна федерація спортивної гімнастики (FIG) офіційно підтвердила рішення Іллі Ковтуна змінити громадянство України на хорватське.

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Ковтун здобув першу в кар'єрі медаль з Україною на Олімпійських іграх-2024 року, вигравши срібло в спортивній гімнастиці. Через пів року після цього досягнення Ілля неочікувано розпочав процедуру зміни громадянства, мотивуючи це тим, що "коли виграв олімпійську медаль, то відчув, що люди у Хорватії раділи більше, ніж в Україні".

Тренерка Ковтуна Ірина Горбачова розповідала про розбіжності з федерацією гімнастики України та набагато більшу підтримку хорватської федерації.

Додамо, що Ілля Ковтун жодного разу не був в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ.

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