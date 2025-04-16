"Мені було трохи сумно першого дня, коли я побачив, що українці мені писали в Instagram, але пізніше я сказав: "Ну, пишіть, що хочете". Я вважаю, це все нормальна реакція. В Україні йде війна, люди мають серйозніші проблеми, тому вони стали досить агресивними через це, тому що нелегко жити в постійному стресі, коли щодня можна втратити життя.

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Багато хто мене підтримав. Я розумію обидві сторони. У мене своє життя, і я сам ухвалюю рішення, щоб у майбутньому воно було мені на користь", – розповів Ковтун в інтерв'ю хорватському медіа Glas Slavonije.

Нагадаємо, 17 січня з'явилась інформація, що срібний призер Олімпійських ігор-2024 Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева-Надюк подали документи на прийняття спортивного громадянства Хорватії. Саме там гімнаст разом із тренеркою готувались до змагань в Парижі упродовж 2024 року. 14 квітня Ковтун дав інтерв'ю хорватському ЗМІ, у якому вперше сам публічно підтвердив свій намір змінити паспорт.

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