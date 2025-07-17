– Ломаченко реалізував свою кар’єру на 100%, чи все ж йому не пощастило повністю розкрити потенціал?

– Був би він американцем, то реалізував кар’єру на 100%, а так він українець, тому йому не дали зробити повністю те, що він хотів. Ломаченко, як мінімум, заслуговував на титул абсолютного чемпіона світу.

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– Чи не рано завершив кар’єру Ломаченко, може йому треба було ще раз спробувати об’єднати пояси?

– Та немає вже мотивації у людини. Також не забувайте, що йому 37 років, а це не важка категорія, а легка вага. Ломаченку нема про що шкодувати. Він був чемпіоном у трьох вагових категоріях, бився за титул абсолюта, але там не склалося, – сказав Котельник в інтерв'ю Sport-Еxpress.

Нагадаємо, у червні Василь Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри. Василь був дворазовим олімпійським чемпіоном в аматорах та чемпіоном світу у трьох вагових категоріях у професіоналах. Всього на профі-рингу Ломаченко провів 21 поєдинок, здобув 18 перемог (12 достроково) та зазнав трьох поразок.

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