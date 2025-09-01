– З огляду на складнощі зі здоров'ям у Цинциннаті, очікували від себе, що зможете пройти до другого тижня на мейджорі?

– Останні три місяці були непростими, і на US Open я їхала з думкою пройти перше коло, адже на двох попередніх мейджорах цього зробити не вдалося. Тому кожен наступний крок для мене – велика мотивація.

– Кожен з трьох зіграних матчів на першому тижні US Open вийшов по-своєму напруженим і емоційним. Оцініть свою гру в кожному з них і скажіть, який матч для вас був найскладнішим?

– Перший матч проти Кеті Бултер вийшов доволі спокійним від початку і до кінця – мабуть, один з найгладших стартових матчів на мейджорах у моїй кар'єрі. Другий і третій були значно важчими. Найскладнішим став матч із Зейнеп Сонмез – вона грала дуже сильно, напруга трималася постійно, і я знала, що не можу дозволити собі розслабитися навіть на один розіграш.

Вчорашню гру я почала невдало. Ми з Сандрою (тренером, – прим.) потім згадали мою гру проти Сари Бейлек на Ролан Гаррос – відчуття в першому сеті були дуже схожі. І коли я грала другий сет, то раділа вже самому факту, що незалежно від результату зробила великий прогрес: почавши гру невдало, змогла перебудуватися і діяти по-іншому. А те, що в підсумку виграла – це для мене особливо цінно, тому що не завжди легко змінити свою гру, коли з самого початку щось не йде. Тому всі матчі були непростими, але найнапруженішим для мене став другий.

– У матчі з Паррі було відчуття, що принаймні в першому сеті вас щось дратувало або турбувало? Щось заважало налаштуватися на матч?

– Ні, просто невдало почала гру і довго не могла зрозуміти, що саме йде не так. Погано відчувала м'яч. А ще є фактор тиску: коли виходиш у третьому колі проти суперниці з-за меж топ-100, завжди є думка, що повинна виграти. Я дуже не хотіла віддавати цей матч, тому й емоцій було більше, ніж, наприклад, у грі проти тенісистки з топ-3.

– Після матчу ви знову пішли на тренувальний корт. Чия це була ідея і який елемент вирішили відпрацювати додатково.

– У четвер після матчу я теж пішла потренуватися, тільки не на головних кортах. Деякі моменти в грі відчувала не дуже добре, і іноді корисно відразу їх опрацювати після важких матчів, які, можна сказати, "перетискають". Я так робила ще тоді, коли тренувалася з мамою. Це допомагає випустити емоції, пограти без тиску і точково відпрацювати потрібні елементи.

– Далі у вас Кароліна Мухова, яка відома своїм неординарним стилем гри. Що можете сказати про її теніс? Можливо, ви разом тренувалися.

– У неї дійсно цікавий і різноманітний стиль. Ми тренувалися разом тільки один раз – цього року в Індіан-Веллс. На корті мені потрібно буде трохи відчути її гру, але попереду захоплюючий матч, якого я дуже чекаю, – розповіла Костюк в інтерв'ю "Великому тенісу України".

Нагадаємо, за вихід у чвертьфінал Відкритого чемпіонату США Марта боротиметься з чешкою Кароліною Муховою (WTA № 13). Поєдинок відбудеться 1 вересня. Орієнтовний початок зустрічі о 18:00.

