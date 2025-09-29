Емма Радукану та Джессіка Пегула провели зустріч 1/16 фіналу турніру серії WTA 1000 у Пекіні. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Пекін (Китай), хард, 1/16 фіналу

Емма Радукану (Велика Британія, WTA № 32) – Джессіка Пегула (США, WTA № 7) – 6:3, 6:7 (11:9), 0:6

Костюк здобула ще одну перемогу на турнірі у Китаї – впоралася із зухвалою білорускою

22-річна британка Емма Радукану, чемпіонка US Open-2021, впевнено розпочала зустріч з 31-річною американкою Джессікою Пегулою, яка має на турнірі п’ятий номер посіву. З двома брейками та втратою лише одного свого гейму вона виграла перший сет за 41 хвилину – 6:3.

Суперниці у другому сеті обмінялися брейками та видали потужну битву під завісу партії. У ній пощастило Пегулі, яка на тай-брейку відіграла три матчболи та реалізувала свій другий сетбол – 11:9.

На початку третього сету Радукану розсипалася під натиском досвідченої американки, яка є фіналісткою Ролан Гаррос-2022. Пегула з трьома брейками поспіль повела у рахунку 5:0, після чого холоднокровно довела зустріч до перемоги.

Зустріч тривала 2 години 23 хвилини.

В 1/8 фіналу Джессіка Пегула стане суперницею 23-річної українки Марти Костюк.

Кіченок завершила виступи в парі на супертурнірі у Пекіні – знову її образили знайомі італійки