WTA 1000, Рим, грунт, 1/32 фіналу

Марта Костюк (Україна, WTA №27) – Дар’я Касаткіна (Австралія, WTA №15) – 2:0 (6:4, 6:2)

Другою суперницею Костюк у Римі стала колишня росіянка, яка відмовилася від "болотного" паспорта і кілька разів публічно висловилась проти війни.

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Перший сет вийшов для Марти непростим. Вона першою віддала власну подачу, потім почався шалений розмін брейками, з якого переможницею все ж вийшла Костюк. Друга партія склалася для українки легше. Вона знову швидко віддала подачу, але гадалі собі такого не дозволяла. Натомість сама три брейки зробила – перемога 6:2 і прохід в третє коло (це вже повторення найкращого результату Марти в Римі). Українка навіть потиснула руку Касаткіній.

Наступною суперницею Костюк буде Лейла Фернандес (Канада, WTA №26).

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