WTA 1000, Пекін (Китай), хард, 1/16 фіналу

Александра Сосновіч (Білорусь, WTA № 130) – Марта Костюк (Україна, WTA № 28) – 4:6, 2:6

Костюк розгромом за 59 хвилин стартувала на супертурнірі у Пекіні

Марта Костюк у зустрічі другого раунду пекінського супертурніру, яка стала для неї стартовою, впевнено переграла представницю Німеччини Еллу Зайдель (6:1, 6:1). Для Сосновіч гра проти українки стала вже третьою на турнірі. Вона у першому раунді виграла у Дженіс Тжен (WTA № 102) з Індонезії (6:7 (4:7), 7:5, 6:1), а потім сенсаційно здолала 4-разову переможницю турнірів серії Grand Slam Наомі Осаку (1:6, 6:4, 6:2).

Костюк виграла перший сет у Сосновіч з одним брейком. У сьомому геймі Марта впевнено забрала подачу суперниці, а далі свою переваги спокійно втримала.

Так звана "нейтральна" Сосновіч на поточному турнірі у Пекіні мала дві перемоги з камбеком, тому успіх у першій партії Костюк ще нічого не гарантував – його треба було підтвердити перемогою у другому сеті, аби не дати суперниці шанс на повернення у гру. Марта зіграла відповідально: за рахунку 1:1 вона зробила суперниці брейк, а згодом ще раз забрала її подачу та повела 4:1. Білоруска у шостому геймі мала три брейк-пойнти, але Костюк їх відіграла та на дограванні забрала гейм – 5:1. Після цього підсумкова перемога Марти була лише питанням часу.

Kostyuk claims first set



The No.23 seed edges Sasnovich 6-4 in the opener.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/zTbW5wexic — wta (@WTA) September 29, 2025

