"Це розпочалося в Австралії": Костюк розкрила секрет підготовки до турнірів – несподіваний підхід
Українська тенісистка Марта Костюк розповіла про власні методи підготовки до змагань.
Друга ракетка України дала інтерв'ю Break Point, де розповіла про особливості своєї роботи.
Світоліна, Костюк та Ястремська отримали суперниць на супертурнірі в Римі
"Це все розпочалося в Австралії минулого року. До цього я завжди дивилася сітку, завжди прораховувала все. Цікавилась тим, хто може бути у мене в четвертому колі, у півфіналі, у фіналі – та де завгодно. Але тоді все сталося випадково. Коли вийшло жеребкування, я просто подумала: "А чому б не спробувати не дивитися?". Я запитала у тренерки як моя сітка, а тоді сказала, що не хочу знати деталі.
Це справді допомогло. Я зосередилася на собі й в мене вдався неймовірний турнір в Австралії. Відтоді ми просто продовжили цю практику. Звісно, були турніри, коли я випадково бачила сітку або мені хтось говорив, або я сама дивилася – ну, буває", – заявила Марта Костюк.
Помста за Світоліну і Костюк не склалась: четверта ракетка світу віддала білорусці фінал мадридського тисячника