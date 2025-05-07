Друга ракетка України дала інтерв'ю Break Point, де розповіла про особливості своєї роботи.

Світоліна, Костюк та Ястремська отримали суперниць на супертурнірі в Римі

"Це все розпочалося в Австралії минулого року. До цього я завжди дивилася сітку, завжди прораховувала все. Цікавилась тим, хто може бути у мене в четвертому колі, у півфіналі, у фіналі – та де завгодно. Але тоді все сталося випадково. Коли вийшло жеребкування, я просто подумала: "А чому б не спробувати не дивитися?". Я запитала у тренерки як моя сітка, а тоді сказала, що не хочу знати деталі.

Це справді допомогло. Я зосередилася на собі й в мене вдався неймовірний турнір в Австралії. Відтоді ми просто продовжили цю практику. Звісно, були турніри, коли я випадково бачила сітку або мені хтось говорив, або я сама дивилася – ну, буває", – заявила Марта Костюк.

Помста за Світоліну і Костюк не склалась: четверта ракетка світу віддала білорусці фінал мадридського тисячника