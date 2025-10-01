WTA 1000, Пекін (Китай), хард, 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна, WTA № 28) – Джессіка Пегула (США, WTA № 7) – 3:6, 7:6 (7:4), 1:6

Костюк зіграє з фіналісткою Ролан Гаррос-2022 на супертурнірі у Пекіні – Марта отримала досвідчену суперницю

Українська тенісистка Марта Костюк, маючи 23-й номер посіву, виступи на турнірі серії WTA 1000 у Пекіні розпочала з другого раунду та здобула дві перемоги. Вона спочатку переграла у двох сетах (6:1, 6:1) німкеню Еллу Зайдель (WTA № 95), а потім також у двох партіях виграла в Александри Сосновіч (WTA № 130) з Білорусі – 6:4, 6:2. У боротьбі за путівку у чвертьфінал Костюк зустрілася з американкою Джессікою Пегулою – сьомою ракеткою світу та п’ятим номером турніру.

Перший сет українка розпочала з втрати свого гейму. Це дозволило представниці США вийти вперед – 2:0. Костюк швидко відігралася (2:2), але шансом вийти вперед не скористалася (знову програла гейм на своїй подачі). Після цього Марта ще двічі не втримала свою подачу, хоча і зробила один брейк, та програла партію за 41 хвилину – 3:6.

У другому сеті за рахунку 2:1 на свою користь Пегула мала два брейк-пойнти на подачі українки – Марта їх відіграла та гейм врятувала – 2:2. Далі після обміну геймами Костюк зробили американці брейк, вийшла вперед 5:3, але на подачі суперниці не реалізувала три сетболи та одразу програла свій гейм – 5:5. Пегула одразу забрала свій гейм та мало не закрила всю гру на подачі українки. Долю партії вирішив тай-брейк – його виграла Костюк (7:4), якій вдалося забрати три очки на подачі американки.

На початку вирішального сету, як і в першій партії, Марта програла свій гейм – американка повела у рахунку 2:0. Після такого у стартовому сеті був камбек з боку Костюк, але цього разу його не сталося – Пегула, навпаки збільшила свою перевагу до 4:0. Зупинити представницю США українка надалі не змогла.

