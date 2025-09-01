US Open-2025, хард, жінки, 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна, WTA № 28) – Каролін Мухова (Чехія, WTA № 13) – 3:6, 7:6 (7:0), 3:6

Костюк вперше в кар'єрі пробилась в 1/8 фіналу US Open, оформивши камбек проти французької тенісистки

Костюк у першому геймі стартової партії спробувала зробити брейк, але два брейк-пойнти не реалізувала та програла. У наступному геймі на своєї подачі Марта не змогла відповісти, потім знову поступилася на м’ячах суперниці, яка повела у рахунку 3:0. Для Мухової така перевага була комфортною і у дев’ятому геймі вона з четвертого сетбола закрила партію.

Марта після поразки у першому сеті права на ще одну помилку не мала. Отже, вона була зобов’язана діяти агресивно та виключно на результат. Перший гейм на своїй подачі вона впевнено забрала, а потім мала два брейк-пойнти на м’ячах суперниці, але жоден з них не реалізувала. Третій гейм українка знову виграла (2:1), після чого у матчі сталася пауза – Мухова запросили медичний тайм-аут. Відновлення гри Костюк відсвяткувала брейком (3:1), але одразу програла свій гейм. Далі суперниці проводили синхронний обмін, а долю партії вирішили лише на тай-брейку – Марта у ньому Мухову просто знищила.

Костюк у вирішальному сеті за рахунку 1:2 не змогла виграти гейм на своїй подачі, а ось її суперниця – змогла, та повела 4:1. У сьомому геймі Марта мала три брейк-пойнти (два – поспіль), але справу не завершила та програла – 2:5. Невдача українку остаточно надломила – Мухова згодом перемогла у партії та зустрічі, завоювавши путівку до 1/4 фіналу.

Каролін Мухова у чвертьфіналі US Open зіграє проти Наомі Осаки, яка в 1/8 фіналу обіграла Коко Гофф у двох сетах – 6:3, 6:2.

