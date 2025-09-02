Стало відомо, які кошти заробили українські тенісистки за свою участь у Відкритому чемпіонаті США з тенісу 2025 року.

Марта Костюк, вилетівши в 1/8 фіналу US Open-2025, заробила 437 тисяч доларів (400 тисяч за одиночний + 37 500 за парний розряди), про це повідомляє Sport.ua.

Таким чином 23-річна українка отримала більші призові, ніж Світоліна, Ястремська та Стародубцева разом узяті – усі три тенісистки вилетіли вже в першому раунді одиночного розряду й отримали по 110 тисяч доларів.

Анастасія Соболєва, Дарія Снігур і Олександра Олійникова заробили 27 500 доларів кожна після вильоту в першому раунді кваліфікації мейджора.

Надія та Людмила Кіченок, а також Юлія Стародубцева в парному розряді обмежились сумами у 15 тисяч доларів. Даяна Ястремська, яка пробилася у другий раунд в парі з Алішею Паркс, отримала на додачу 22 500 доларів за турнір.

