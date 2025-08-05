Українська тенісистка Марта Костюк була змушена скласти ракетку у чвертьфіналі тисячника у Монреалі проти представниці Казахстану – Єлени Рибакіної.

WTA 1000. Монреаль. 1/4 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан) – 0:1 (1:6, 1:2, відмова Костюк)

Марта Костюк на турнірі в Канаді провела вже три важких матчі, кожен з яких тривав 3 сети (усі 3 – вольові перемоги українки). На черзі була зустріч з екс-росіянкою, а тепер представницею Казахстану – Єленою Рибакіною. Та відзначала бойові якості Костюк. До цього тенісистки провели 4 зустрічі між собою та зберігали паритет, щоправда, останні 2 матчі завершились на користь Рибакіної.

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Початок гри вийшов для Марти провальним – Рибакіна швидко дісталась брейк-пойнтів. Після третього гейму Костюк викликала медиків на корт, які наклали їй тейп на зап'ястя. Це призвело до погіршення подач, а в якийсь момент Марта навіть поскаржилась на це тренеру.

Попри такі проблеми Костюк змогла здобути один брейк-пойнт. Але 21 невимушена помилка та лише 3 вінери підкреслили серйозність проблем Марти. У другому сеті українка змогла взяти ще один брейк-пойнт, але після третього гейму вирішила знятись та поберегти власне здоров'я.

Додамо, що у півфіналі турніру WTA 1000 на Рибакіну чекає господарка кортів – 18-річна канадійка Вікторія Мбоко, яка впевнено розібралася з іспанкою Джессікою Бузас Манейро (6:4; 6:2).

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