Марта Костюк та Селін Ньоф відкривали програму протистояння між Україною і Швейцарією в рамках кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Кубок Біллі Джин Кінг, кваліфікація

Швейцарія – Україна – 1:0

Селін Ньоф (WTA № 178) – Марта Костюк (WTA № 25) – 2:0 (6:4, 7:6 (7:1 на тайбрейку)

У попередні дні збірна України розбила 3:0 Польщу, якій швейцарки з таким самим рахунком програли. Для першого в історії виходу у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг "синьо-жовтим" вистачало виграти ще бодай один матч сьогодні.

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Здавалося, що Марта Костюк впевнено виконає завдання проти 178-го номера рейтингу WTA – Селін Ньоф. Втім, 19-річна швейцарка з перших геймів почала нав'язувати українці незручний теніс. Суперниці обмінялися трьома впевненими власними подачами, а після першого брейку Марта примудрилася віддати Селін три поспіль гейми і сет!

Друга частина також склалася непросто. На додачу до всього Костюк відчула проблеми в районі живота і навіть покидала корт для отримання медичної допомоги. Марта продемонструвала характер, відігравши два матчболи за рахунку 4:5. Дійшло до тайбрейків, де Ньоф все ж забрала своє – 7:1. Перша перемога Швейцарії у цій кваліфікації та перша поразка України.

Тепер сподіваємось на Еліну Світоліну в матчі проти Жиль Тайхман або ж на парну битву, яка закриє ігровий день.