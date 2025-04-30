Mutua Madrid Open WTA 1000, одиночний розряд, ґрунт, 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна, WTA №36) – Анастасія Потапова (нейтральна, WTA №39) – 2:0 (6:3, 6:4)

Людмила Кіченок разом із Кенін без шансів програли дуету росіянки та бельгійки

Марта Костюк зустрілася у другому матчі поспіль на турнірі WTA 1000 з представницею болотної держави. Після перемоги над Веронікою Кудерметовою українка протистояла в 1/8 турніру "нейтральній" Анастасії Потаповій.

Костюк потужно стартувала з двох підряд виграних геймів. Потапова пожвавилась і скорочувала відрив, але українка, вмотивована принциповістю протистояння, змогла дотиснути росіянку – 6:3 в першому сеті.

В другій партії Марта на куражі продовжила побиття росіянки, вигравши 4 гейми підряд. Але на наступній подачі стався неприємний інцидент, коли українка впала і розбила коліно. Після медичного тайм-ауту Потапова відквитала один гейм на подачі Костюк, а потім ще один на своїй подачі. Здавалось, що травма українки може створити умови для камбеку "нейтральної", але Марта змогла перебороти біль і забрати вирішальний сет – 6:4 на користь Костюк з матч-пойнтом на подачі суперниці.

В наступному раунді українська тенісистка зустрінеться з білорускою Аріною Сабаленко.

Додамо, що до Костюк у чвертьфінал мадридського турніру пробилася ще одна українка – Еліна Світоліна. Якщо і Костюк, і Світоліна пройдуть своїх суперниць, в півфіналі мадридського турніру може статися українське протистояння.

Світоліна здобула 10-ту суху перемогу поспіль і оновила рекорд – у чвертьфіналі турніру вона може зустрітися з росіянкою