Українка Марта Костюк зустрічалася з Дар'єю Касаткіною у третьому колі турніру WTA 1000 в Монреалі.

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/16 фіналу

Марта Костюк (Україна, WTA № 28) – Дар'я Касаткіна (Австралія, WTA № 18) – 2:1 (3:6, 6:3, 7:6)

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Касаткіна досить впевнено виграла перший сет, але у другому українка реваншувалась. Вирішальна партія проходила у запеклій боротьбі, Костюк поступалася 4:5 з брейком, проте відіграла подачу на матч і вирвала перемогу на тай-брейку.

Гра тривала 2 години й 28 хвилин. Це була восьма зустріч тенісисток. Рахунок протистоянь відтепер рівний – 4:4.

У наступному раунді Марта Костюк зіграє проти переможниці пари Мірра Андрєєва – Маккартні Кесслер.

Світоліна та Стародубцева здобули у Монреалі комфортні перемоги – українки вийшли до 1/16 фіналу турніру WTA 1000