Турнір WTA 1000 у Монреалі вже має рекордну кількість вольових перемог у цьому сезоні.

На нинішньому турнірі WTA 1000 у Монреалі вже було 24 вольових перемоги, передає Opta. Левова частина з них в активі українок: Марта Костюк тричі здійснювала камбек, ще по разу це вдалось Даяні Ястремській та Юлії Стародубцевій.

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Втім, після вольової перемоги суперниці турнір покинула Ястремська, яка вчора поступилась екс-росіянці Єлені Рибакіній. Варто додати, що перша ракетка України Еліна Світоліна наразі не програла жодного сету на цьому турнірі.

Вольові перемоги українок на Canadian Open-2025:

1/64 фіналу: Яфань Ван (Китай) – Юлія Стародубцева (Україна) – 7:6, 4:6, 4:6.

1/32 фіналу: Даяна Ястремська (Україна) – Каміла Осоріо (Колумбія) – 3:6, 7:6, 6:2.

1/32 фіналу: Марта Костюк (Україна) – Маркета Вондроушова (Чехія) – 2:6, 6:3, 6:2.

1/16 фіналу: Марта Костюк (Україна) – Дарья Касаткіна (Австралія) – 3:6, 6:3, 7:6.

1/8 фіналу: Маккартні Кесслер (США) – Марта Костюк (Україна) – 7:5, 3:6, 3:6.

24 - There have been 24 comeback wins in Women’s Singles at the Canadian Open, the most at a single WTA-level event this season. Battle. #OBN25 | @OBNmontreal @WTA @WTA_insider — OptaAce (@OptaAce) August 2, 2025

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