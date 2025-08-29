US Open-2025, хард, жінки, пари, 1/32 фіналу

Марта Костюк (Україна) / Єлена-Габріела Русе (Румунія) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) / Елізабетта Коччаретто (Італія) – 6:2, 6:1

Марта Костюк в парі з Єленою-Габріелою Русе впевнено вийшла до другого кола US Open. Україно-румунський тандем розгромив дует Джессіка Бузас-Манейро/ Елізабетта Коччаретто, програвши лише 3 гейми за матч.

Гра тривала 57 хвилин. Це була перша зустріч дуетів. Костюк та Русе в другому раунді поборються або проти Майї Джойнт і Кеті Макнеллі, або проти Беатріс Хаддад Майї і Лаури Зігемунд.

