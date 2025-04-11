Збірна України з тенісу впевнено розпочала свій шлях за вихід у фінальну частину престижного турніру.

У п'ятницю, в межах Кубка Біллі Джин Кінг за вихід у фінальну стадію турніру Марта Костюк у дебютному матчі збірної України впевнено пройшла представницю Польщі Катажину Каву.

Світоліна і Костюк отримали суперниць у стартовому турі Кубка Біллі Джин Кінг проти Польщі

Кубок Біллі Джин Кінг, кваліфікація

Катажина Кава (Польща, WTA № 156) – Марта Костюк (Україна, WTA № 25) – 0:2 (1:6, 2:6)

Екс-перша ракетка України Марта Костюк не мала труднощів зі 156-ю ракеткою світового рейтингу Катажиною Кавою. Наша спортсменка у двох сетах розгромила 32-річну суперницю. На старті першого сету тенісистки обмінялись брейками. Після цього українка виграла чотири поспіль гейми, закривши партію розгромною перемогою із рахунком 6:1.

В другому сеті Костюк реалізувала п'ять поспіль геймів, зокрема два на подачі суперниці. Після цього Кава забрала один гейм, але Марта реалізувала перший матч-пойнт – 6:2.

Матч тривав 1 годину і 7 хвилин. Українка здійснила два ейси та реалізувала 75% брейкпойнтів.

Наступними на корт вийдуть Еліна Світоліна та Мая Хвалінська, яка посідає 121 місце у рейтингу WTA. Для перемоги у протистоянні Україна має виграти два матчі.

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