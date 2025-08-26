Марта Костюк та Кеті Бултер провели зустріч першого раунду Відкритого чемпіонату США. Результат та звіт про гру — у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, жінки, 1/64 фіналу

Кеті Бултер (Велика Британія, WTA № 48) – Марта Костюк (Україна, WTA № 28) – 4:6, 4:6

Костюк останньою з українок розпочала виступи на US Open-2025. До цього, нагадаємо, у першому раунді основної сітки американського мейджора по черзі програли Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська та Еліна Світоліна.

У третьому геймі першого сету Марта зробила брейк суперниці, але у восьмому геймі свою подачу не втримала, та рахунок став рівним – 4:4. Це Костюк, схоже, лише мобілізувало – вона одразу забрала гейм британки та з другого сетболу закрила партію на свою користь. Сет тривав 46 хвилин.

На початку другої партії тенісистки обмінялися брейками, але Марта змогла виграти й третій гейм, у якому подавала Бултер. Після цього українка повела у рахунку 3:1. Цієї переваги Костюк вистачило для перемоги у сеті та зустрічі.

Марта в 1/32 фіналу зустрінеться з представницею Туреччини Зейнеп Сонмез (WTA № 81).

