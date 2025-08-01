Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №27) відзначилася ефектним моментом у матчі 1/16 турніру в Монреалі.

Костюк перемогла екс-росіянку Дар'ю Касаткіну у третьому колі турніру WTA 1000 в Монреалі. Поєдинок виявився надзвичайно запеклим та конкурентним, українка програла перший сет, але зрівняла рахунок та дотиснула суперницю – 3:6, 6:3, 7:6.

Костюк з камбеком дотиснула екс-росіянку в 1/16 фіналу Монреаля

Під час розіграшу тай-брейку Костюк забила ефектний віннер. Марта, захищаючись, впала на корт, однак змогла підвестися та в підсумку забрати очко.

До слова, в наступному раунді турніру в Монреалі Марта Костюк зіграє проти американки Маккартні Кесслер (WTA № 32).

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