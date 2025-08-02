Марта Костюк провела матч 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Монреалі проти Маккартні Кесслер​​​​​​​. Результат і звіт – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/8 фіналу

Маккартні Кесслер (США, WTA № 32) – Марта Костюк (Україна, WTA № 28) – 1:2 (7:5, 3:6, 3:6)

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Поєдинок Марти Костюк та Маккартні Кесслер розпочався дуже драматичним чином. Ще під час першого гейму комусь з глядачів на трибунах стало погано і гру перервали майже на 20 хвилин.

Така затримка негативно повпливала на готовність українки в матчі. Під час першого сету Костюк постійно лідирувала в рахунку, але їй не вистачало банального везіння, щоб відірватися у рахунку й забрати партію на свою користь. В підсумку Кесслер змогла відіграти сет-боли Марти й потім вирвати перемогу – 7:5.

Костюк зробила висновки після першої партії й перевернула гру в другому сеті – 6:3 на користь українки. У третьому сеті Марта продовжувала володіти ініціативою, але американка не відпускала українку далеко в рахунку. Зрештою Костюк за допомогою ейса здобула комфортну перевагу й повторила рахунок другого сету – 6:3 з матч-пойнтом на подачі суперниці.

У чвертьфіналі Марта може зустрітися з іншою українкою – Даяною Ястремською (WTA № 35). Але для цього Даяна повинна перемогти у своєму матчі 1/8 фіналу екс-росіянку Єлену Рибакіну (Казахстан, WTA № 12).

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