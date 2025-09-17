Кубок Біллі Джин Кінг 2025, 1/4 фіналу, хард

Іспанія – Україна – 0:1

Джессіка Бузас Манейро – Марта Костюк – 6:7 (3:7), 2:6

Костюк вже у першому геймі стартового сету була близькою до того, щоб зробити брейк – мала два брейк-поінти, але жоден з них не реалізувала. А ось Бузас Манейро у четвертому геймі з першого брейку забрала гейм українки та повела 3:1. На щастя, розвинути перевагу іспанка не змогла – Марта повернула їй боржок, після чого із ще одним брейком вийшла вперед 4:3. На жаль, тепер Костюк не забрала свою подачу та втратила умовну перевагу – 4:4. Як підсумок, доля партії вирішилася на тай-брейку, де Марта помилялася значно менше за Джессіку та виграла 7:3.

Костюк на старті другої партії втратила свій гейм, після чого швидко відігралася, забрала свою подачу та ще раз зробила брейк суперниці. Далі – Марта рахунок 3:1 перетворила на 4:1 на свою користь. Перевага була за українкою. Важливим було її не розгубити – Костюк не розгубилася та на подачі Бузас Манейро у восьмому геймі з першого матчболу закрила гру.

У другій зустрічі поєдинку зіграють перші номери збірних України та Іспанії – Еліна Світоліна та Паула Бадоса.

