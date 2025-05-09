Українська тенісистка перед зустріччю з Дар’єю Касаткіною в третьому колі турніру WTA 1000 у Римі (Італія) нагадала всьому світу про російсько-українську війну і про мовчазну позицію більшості спортсменів із країни-терористки.

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"Бувають часи, коли мовчання означає робити вигляд, ніби нічого не відбувається. Війна проти України не просто триває – вона болюча, несправедлива і глибоко реальна. Вона формує життя, майбутнє і повсякденний вибір у спосіб, який багатьом навіть не доведеться уявити. Дехто каже, що спорт має залишатися поза політикою. Але це не політика – це про людяність…

З початку війни я вирішила не тиснути руку російським чи білоруським тенісисткам – як особисту позицію проти агресії росії. Але коли хтось не тільки говорить правду, називаючи росію агресором, але також вживає заходів з цього приводу, це заслуговує на повагу. Дар'я Касаткіна чітко висловилася проти війни й ухвалила рішення відмовитися від російського спортивного громадянства. Для цього потрібна сміливість, і я це визнаю. Я сподіваюся, що це не останній крок, а частина глибшого зобов'язання.

Я за Україну. Я виступаю за правду, за гідність і за тих, хто вирішує говорити і діяти, коли мовчати буде легше", – написала зокрема Костюк у сторіз інстаграму.

На тисячнику у Римі Марта Костюк та Дар’я Касаткіна зустрінуться 9 травня. Вони розіграють путівку до 1/16 фіналу турніру.

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