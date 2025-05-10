WTA 1000 Рим. Пари. Грунт. 1/16 фіналу

Марта Костюк (Україна) / Єлена-Габріела Русе (Румунія) – Мію Като (Японія) / Алділа Сутджіаді (Індонезія) – 6:3, 6:2

Українська тенісистка отримала шанс на другий трофей у 2025 році – може зіграти проти олімпійської чемпіонки з "боліт"

У першому раунді турніру Марта Костюк та її напарниця Єлена-Габріела Русе з Румунії перемогли азійський дует Мію Като (Японія) та Алділу Сутджіаді (Індонезія). Гра тривала 1 годину і 5 хвилин. За матч Костюк та Русе 1 раз подали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 5 брейків. Їхні суперниці двічі помилилися на подачі та зробили 2 брейки.

Раніше ці пари тенісисток не зустрічалися. У другому раунді турніру Костюк та Русе зіграють проти Ульрікке Ейкері та Ері Ходзумі. Крім Марти Костюк до наступного кола турніру вийшла Людмила Кіченок в парі з американкою Софією Кенін.

Нагадаємо, Марта Костюк також продовжує виступи у одиночному розряді. В 1/16 фіналу українка зіграє з Лейлою Фернандес (WTA 26), у перших двох раундах турніру Костюк перемогла Александру Еалу і Дар'ю Касаткіну.

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