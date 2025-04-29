Перша ракетка України нічого особливого не вигадувала. Світоліна, чий поєдинок мав відбутися останнім запуском вечірньої сесії, зізналася, що через колапс у готелі просто пішла спати і не знала, що відбувалося в тенісному комплексі, передає ВТУ. Марта Костюк спробувала знайти позитив у несподіваній темряві.

Світоліна, Костюк та Кіченок офіційно дізналися новий розклад своїх матчів після блекауту в Іспанії

"Чесно кажучи, зі мною трапилася кумедна історія. Тут багато різних приміщень, і я пішла в зал, де розташовані наші роздягальні. Приходжу – а там екрани вимкнені, світла немає. Думаю: навіщо все вимкнули? Хочу перевірити рахунок – зв'язок не працює. Нарешті табло завантажилося, дивлюся – матчі перервані. Нічого не можу зрозуміти, адже щойно розминалася, і все було нормально. А вже коли зайшла в іншу будівлю і побачила там суцільну темряву, зрозуміла, що зникло електропостачання.

Насправді атмосфера тут весела. Ми сиділи в ресторані при свічках – було дуже романтично. Потім пішли в тренажерний зал, де просто лежали і відпочивали. Це дуже цікаве відчуття: ти лежиш і постійно думаєш, що світло можуть увімкнути будь-якої миті.

Організатори нам нічого не пояснювали, і, як я розумію, вони й самі не мали інформації. Усе ж таки, світло вимкнули не тільки на кортах – це масштабніша ситуація, і, на мою думку, теніс зараз точно не перший у списку пріоритетів для відновлення електропостачання.

Але в мене вчора (розмова відбулась 28 квітня) був дуже насичений день, тому я навіть рада, що випав день відпочинку. Завтра зі свіжими силами буду готова до матчу. Звичайно, якщо повернуть світло (сміється)", – резюмувала Костюк.

Нагадаємо, день блекауту майже повністю випав з розкладу тисячника в Мадриді, але організатори пообіцяли усунення всіх проблем і відновлення матчів вже сьогодні (29 квітня).