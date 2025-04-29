Костюк та Світоліна розповіли про свої емоції в темряві Мадрида: "Я навіть рада"
Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк зізналися, як пережили 28 квітня, коли Іспанія раптово залишилася без світла.
Перша ракетка України нічого особливого не вигадувала. Світоліна, чий поєдинок мав відбутися останнім запуском вечірньої сесії, зізналася, що через колапс у готелі просто пішла спати і не знала, що відбувалося в тенісному комплексі, передає ВТУ. Марта Костюк спробувала знайти позитив у несподіваній темряві.
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"Чесно кажучи, зі мною трапилася кумедна історія. Тут багато різних приміщень, і я пішла в зал, де розташовані наші роздягальні. Приходжу – а там екрани вимкнені, світла немає. Думаю: навіщо все вимкнули? Хочу перевірити рахунок – зв'язок не працює. Нарешті табло завантажилося, дивлюся – матчі перервані. Нічого не можу зрозуміти, адже щойно розминалася, і все було нормально. А вже коли зайшла в іншу будівлю і побачила там суцільну темряву, зрозуміла, що зникло електропостачання.
Насправді атмосфера тут весела. Ми сиділи в ресторані при свічках – було дуже романтично. Потім пішли в тренажерний зал, де просто лежали і відпочивали. Це дуже цікаве відчуття: ти лежиш і постійно думаєш, що світло можуть увімкнути будь-якої миті.
Організатори нам нічого не пояснювали, і, як я розумію, вони й самі не мали інформації. Усе ж таки, світло вимкнули не тільки на кортах – це масштабніша ситуація, і, на мою думку, теніс зараз точно не перший у списку пріоритетів для відновлення електропостачання.
Але в мене вчора (розмова відбулась 28 квітня) був дуже насичений день, тому я навіть рада, що випав день відпочинку. Завтра зі свіжими силами буду готова до матчу. Звичайно, якщо повернуть світло (сміється)", – резюмувала Костюк.
Нагадаємо, день блекауту майже повністю випав з розкладу тисячника в Мадриді, але організатори пообіцяли усунення всіх проблем і відновлення матчів вже сьогодні (29 квітня).