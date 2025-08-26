Друга ракетка України Марта Костюк спробує реабілітуватись за швидкий виліт своїх земляків. Де дивитись поєдинок проти Кеті Бултер, шукайте на "Футбол 24+".

Марта Костюк, яка у світовій тенісній класифікації посідає 28-му сходинку, розпочне свій шлях на US Open-2025 у вівторок, 26 серпня, поєдинком проти британки Кеті Бултер (WTA № 48).

Світоліна сенсаційно поступилась 97-й ракетці світу і вилетіла з US Open-2025 (ВІДЕО)

Гра стартує орієнтовно о 18:00 за київським часом. Її можна буде переглянути на телеканалі Eurosport, або ж через платформу MEGOGO за наявності відповідної підписки.

Цікаво, що раніше зустрічалися лише одного разу – на початку березня 2024 року в фіналі турніру серії WTA 500 в американському Сан-Дієго сильнішою виявилася Бултер.

Нагадаємо, Костюк залишилась єдиною представницею України на Відкритому чемпіонаті США. Раніше Еліна Світоліна вилетіла від угорки Анни Бондар, Юлія Стародубцева програла росіянці Анні Блінковій, а Даяна Ястремська поступилась її землячці Анастасії Павлюченковій. Кваліфікацію не змогли подолати Дарія Снігур, Олександра Олійникова, Анастасія Соболєва та Віталій Сачко.

