Костюк стартує на US Open-2025 – де і коли дивитися матч останньої українки на Відкритому чемпіонаті США
Друга ракетка України Марта Костюк спробує реабілітуватись за швидкий виліт своїх земляків. Де дивитись поєдинок проти Кеті Бултер, шукайте на "Футбол 24+".
Марта Костюк, яка у світовій тенісній класифікації посідає 28-му сходинку, розпочне свій шлях на US Open-2025 у вівторок, 26 серпня, поєдинком проти британки Кеті Бултер (WTA № 48).
Гра стартує орієнтовно о 18:00 за київським часом. Її можна буде переглянути на телеканалі Eurosport, або ж через платформу MEGOGO за наявності відповідної підписки.
Цікаво, що раніше зустрічалися лише одного разу – на початку березня 2024 року в фіналі турніру серії WTA 500 в американському Сан-Дієго сильнішою виявилася Бултер.
Нагадаємо, Костюк залишилась єдиною представницею України на Відкритому чемпіонаті США. Раніше Еліна Світоліна вилетіла від угорки Анни Бондар, Юлія Стародубцева програла росіянці Анні Блінковій, а Даяна Ястремська поступилась її землячці Анастасії Павлюченковій. Кваліфікацію не змогли подолати Дарія Снігур, Олександра Олійникова, Анастасія Соболєва та Віталій Сачко.
