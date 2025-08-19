Костюк стала сьомою українською тенісисткою, яка 250 тижнів перебуває у топ-100 світового рейтингу – Марта серед топів
Марта Костюк досягла гросмейстерського показника ігрової стабільності.
Українська тенісистка Марта Костюк досягла позначки у 250 тижнів у першій сотні рейтингу Жіночої тенісної асоціації, повідомляє Великий теніс України.
Костюк стала сьомою українкою, яка має такий показник. До Марти мінімум 250 тижнів у топ-100 рейтингу WTA знаходилися Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина та Альона Бондаренко, Наталія Медведєва та Даяна Ястремська.
Костюк у першій сотні світового рейтингу дебютувала 9 листопада 2020 року. З того моменту вона топ-100 не покидала. Найвищий рейтинг Марти – 16-те місце 17 червня 2024 року.
Українські тенісистки, які провели 250 і більше тижнів у топ-100 рейтингу WTA
Еліна Світоліна – 594
Леся Цуренко – 440
Катерина Володько (Бондаренко) – 406
Наталія Медведєва – 334
Альона Бондаренко – 324
Даяна Ястремська – 277
Марта Костюк – 250
