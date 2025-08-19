Українська тенісистка Марта Костюк досягла позначки у 250 тижнів у першій сотні рейтингу Жіночої тенісної асоціації, повідомляє Великий теніс України.

Костюк стала сьомою українкою, яка має такий показник. До Марти мінімум 250 тижнів у топ-100 рейтингу WTA знаходилися Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина та Альона Бондаренко, Наталія Медведєва та Даяна Ястремська.

Костюк у першій сотні світового рейтингу дебютувала 9 листопада 2020 року. З того моменту вона топ-100 не покидала. Найвищий рейтинг Марти – 16-те місце 17 червня 2024 року.

Українські тенісистки, які провели 250 і більше тижнів у топ-100 рейтингу WTA

Еліна Світоліна – 594

Леся Цуренко – 440

Катерина Володько (Бондаренко) – 406

Наталія Медведєва – 334

Альона Бондаренко – 324

Даяна Ястремська – 277

Марта Костюк – 250

