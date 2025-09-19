Марта Костюк та Елізабетта Коччаретто провели першу зустріч півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг між збірними України та Італії. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Кубок Біллі Джин Кінг 2025. 1/2 фіналу

Італія – Україна – 0:1

Елізабетта Коччаретто – Марта Костюк – 2:6, 3:6

Костюк вважалася фавориткою зустрічі та згідно зі своїм статусом почала перший сет з брейка, після чого вийшла вперед 2:0. У п’ятому геймі Марта ще раз забрала подачу Коччаретто, що дозволило їй перемогти у партії – 6:2.

Другий сет був рівним до рахунку 2:2. Потім Костюк зробила брейк та продовжила домінувати до самого переможного фіналу сету та всієї зустрічі.

У другому поєдинку зустрінуться Еліна Світоліна та Жасмін Паоліні.

