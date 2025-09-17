"В першу чергу, я хочу подякувати українським уболівальникам, які підтримували (мене). Це було неймовірно. Просто представляти свою країну, просто бути тут, і не має значення – програю я чи виграю, – вже велика честь.

Костюк вивела Україну вперед проти Іспанії у Кубку Біллі Джин Кінг – зіграла суперечливо, але перемогла

Джессіка – приголомшливий боєць. У неї неймовірний рік. Це був дуже складний матч для мене. Напевно, я готувалася до неї з US Open, коли грала проти неї в парному розряді. Я вже тоді вчилася, як вона грає. Вести 1:0 в протистоянні – дуже важливо. Далі я буду підтримувати Еліну.

У першому сеті були гойдалки. Я не могла знайти свою гру на початку матчу, тому що умови тут досить складні. Також я не знала, як грає Джессіка, адже це моя перша зустріч з нею. Були нерви, я не хотіла, щоб перший сет дійшов до тай-брейку, тому що моєю статистикою на тай-брейках цього року пишатися не можна.

Я намагалася залишатися спокійною і боротися в кожному розіграші. У нас був неймовірний пойнт на тай-брейку, який я виграла. Навіть у другому сеті я почала з відданої подачі. Це було нелегко, тому що я розуміла, що Джессіка хоче робити більше, вона намагалася робити більше. Але я залишалася і робила те, що повинна. Думаю, вболівальники мені дуже допомогли сьогодні.

Хочу висловити особливу подяку Біллі Джин Кінг, яка сьогодні на арені. Також передаю привіт всім амбасадорам у Китаї. Це привілей бути тут. Українські вболівальники, китайські вболівальники, дякую. Я сподіваюся, ви будете також підтримувати Еліну, як і мене", – розповіла Костюк в інтерв’ю на корті одразу після зустрічі з Манейро.

Іспанія – Україна: онлайн-трансляція історичного матчу Кубка Біллі Джин Кінг (ВІДЕО)