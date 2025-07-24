Костюк, яка розпочала поточний сезон 2025 року у статусі першої ракетки України, зізналася, що їй було приємно бути найкращою тенісисткою країни. Втім, Марта розповіла, що не цей факт є для неї наймотивуючим.

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– У сезон ви увійшли в статусі першої ракетки України, посунувши на деякий час з першої сходинки нашу багаторічну лідерку Еліну Світоліну. Наскільки це стало важливою подією для вас, та чи принципово було втримувати першість?

– Це був приємний момент, але я б не сказала, що він став для мене визначальним. У тенісі все дуже динамічно – позиції постійно змінюються, і головне для мене – це світовий рейтинг. Я дуже ціную підтримку вдома, й, звісно, мені було приємно очолювати український рейтинг. З усім тим я намагаюся зосереджуватись на глобальних цілях, крок за кроком рухаючись до них.

– Чи можна сказати, що Світоліна, яка вже повернула собі перше місце в українському рейтингу, усе ще має велику мотивацію давати бій молодшим амбітним конкуренткам?

– Важко говорити за іншу людину – краще про мотивацію запитати в Еліни. Я можу лише сказати, що вона продовжує показувати дуже хороший теніс, і це заслуговує на повагу.

– Що ви думаєте про останні успіхи Даяни Ястремської? Чи здатна вона вклинитися у вашу заочну боротьбу зі Світоліною за домінацію в українському тенісі?

– Я радію успіхам Даяни! Мені здається, що чим більше українських дівчат показують результат, тим краще для України, нашого спорту й тенісу. Я тільки за те, щоб у нас було якомога більше гравчинь у топ-20, топ-10. Щиро вболіваю за всіх і підтримую кожну, – цитує Костюк Sport-Express.ua.

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