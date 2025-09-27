Костюк розгромом за 59 хвилин стартувала на супертурнірі у Пекіні
Марта Костюк провела свою першу зустріч на турнірі WTA 1000 у Китаї. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".
WTA 1000, Пекін (Китай), хард, 1/32 фіналу
Елла Зайдель (Німеччина, WTA № 95) – Марта Костюк (Україна, WTA № 28) – 1:6, 1:6
Марта Костюк, маючи 23-й номер посіву, не відчула ніякого спротиву з боку німкені Елли Зайдель у зустрічі другого раунду пекінського "тисячника", яка стала для українки стартовою на змаганнях.
Костюк за 59 хвилин розбила суперницю у двох сетах, віддавши їй лише два гейми. Ця перемога стала для Марти третьою поспіль – до цього вона виграла два матча у формі збірної України на Кубку Біллі Джин Кінг.
В 1/16 фіналу турнірі у Пекіні Марта Костюк зіграє або против японки Наомі Осаки (WTA № 14), або проти Александри Сосновіч (WTA № 130).
