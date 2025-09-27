Марта Костюк провела свою першу зустріч на турнірі WTA 1000 у Китаї. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Пекін (Китай), хард, 1/32 фіналу

Елла Зайдель (Німеччина, WTA № 95) – Марта Костюк (Україна, WTA № 28) – 1:6, 1:6

Ястремська зазнала поразки на старті великого турніру в Китаї – повторити Костюк не змогла

Марта Костюк, маючи 23-й номер посіву, не відчула ніякого спротиву з боку німкені Елли Зайдель у зустрічі другого раунду пекінського "тисячника", яка стала для українки стартовою на змаганнях.

Костюк за 59 хвилин розбила суперницю у двох сетах, віддавши їй лише два гейми. Ця перемога стала для Марти третьою поспіль – до цього вона виграла два матча у формі збірної України на Кубку Біллі Джин Кінг.

В 1/16 фіналу турнірі у Пекіні Марта Костюк зіграє або против японки Наомі Осаки (WTA № 14), або проти Александри Сосновіч (WTA № 130).

Round 3 awaits



Marta Kostyuk progresses in Beijing, defeating Seidel 6-1, 6-1.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/7xM07QmEM2 — wta (@WTA) September 27, 2025

Людмила Кіченок із класним камбеком переможно стартувала у парі на супертурнірі у Пекіні