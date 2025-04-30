Костюк прокоментувала перемогу над росіянкою і розповіла про своє ушкодження перед чвертьфіналом
Українська тенісистка Марта Костюк поділилась емоціями після звитяги над "нейтральною" Анастасією Потаповою.
"Я досить сильно впала, але все добре закінчилось. Це був мій перший матч на центральному стадіоні за 7 років. Я люблю Мадрид, люблю цю атмосферу, і це мій найкращий результат на цьому турнірі.
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Дуже рада, що глядачі залишилися до кінця. Я знаю, що це був пізній матч, тож дуже дякую всім. Звичайно, завжди приємно вийти до чвертьфіналу турніру WTA 1000. Мій найкращий результат на такому високому рівні – півфінал, і, сподіваюся, мені вдасться повторити його.
Я просто виходжу на корт і намагаюся виконувати свою роботу, насолоджуючись кожною секундою. Адже наша кар'єра не така вже й довга", – цитує Марту Костюк BTU.
Додамо, що у чвертьфіналі 22-річна українка зустрінеться з "нейтральною" білорускою Аріною Сабаленко 30 квітня о 21:00 за київським часом..
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