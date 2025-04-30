"Я досить сильно впала, але все добре закінчилось. Це був мій перший матч на центральному стадіоні за 7 років. Я люблю Мадрид, люблю цю атмосферу, і це мій найкращий результат на цьому турнірі.

Костюк з травмою розбила росіянку і вслід за Світоліною вийшла у 1/4 WTA 1000 – українки можуть зустрітися у півфіналі

Дуже рада, що глядачі залишилися до кінця. Я знаю, що це був пізній матч, тож дуже дякую всім. Звичайно, завжди приємно вийти до чвертьфіналу турніру WTA 1000. Мій найкращий результат на такому високому рівні – півфінал, і, сподіваюся, мені вдасться повторити його.

Я просто виходжу на корт і намагаюся виконувати свою роботу, насолоджуючись кожною секундою. Адже наша кар'єра не така вже й довга", – цитує Марту Костюк BTU.

Додамо, що у чвертьфіналі 22-річна українка зустрінеться з "нейтральною" білорускою Аріною Сабаленко 30 квітня о 21:00 за київським часом..

Світоліна здобула 10-ту суху перемогу поспіль і оновила рекорд – у чвертьфіналі турніру вона може зустрітися з росіянкою