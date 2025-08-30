Марта Костюк зустрічалася з Діан Паррі в 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу. Звіт про гру та результат поєдинку – в цій новині на "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, жінки, 1/16 фіналу

Діан Паррі (Франція, WTA № 107) – Марта Костюк (Україна, WTA № 28) – 1:2 (6:3, 4:6, 2:6)

На старті гри Костюк та Паррі обмінялися двома перемогами на своїх подачах. Марта була в кроці від того, щоб оформити брейк, але через прикрі помилки українки психологічною перевагою заволоділа Паррі. Француженка змогла дотиснути Костюк і забрати перший сет на свою користь – 6:3.

Другу партію Костюк розпочала дуже впевнено. Паррі спробувала огризатися, але Марта змогла дотиснути опонентку (6:4) й зрівняти рахунок за сетами.

У вирішальному сеті українка потужно стартувала з трьох виграних геймів поспіль. Паррі пощастило уникнути "бублика" – 6:2 на користь Костюк з матч-пойнтом на подачі суперниці

В 1/8 фіналу Марта зустрінеться з Кароліною Муховою (Чехія, WTA № 13).

