"Я розумію, що попри цей складний період мій рух йде в правильний бік. Люди майже нічого не знають про моє життя. Минулого року після Штутгарта у мене було повне вигорання. Я просто вигоріла після Штутгарта.

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Там був просто неймовірний турнір для мене. Він був як і хороший, так і поганий в багатьох аспектах. І після нього я не могла, мені здається, місяці три відновитися емоційно. Я взагалі не хотіла грати в теніс, я не хотіла ні на які турніри їхати, не хотіла тренуватися. Мені нічого не хотілося, в мене не було взагалі ніякої жаги до перемог, ніякої мотивації не було. Я просто їздила на турніри, тому що мені потрібно було.

Я не можу просто в якийсь момент ухвалити рішення, що я не хочу грати, і я не граю. У мене є обов’язки перед спонсорами, перед іншими людьми. І в той період, коли мені було зле, я можу сказати, що якість тренувань, яку я мала, була дуже низька.

Я розумію, що більший час, який я проводила на корті, я просто втратила. І зараз в мене такий великий спад результатів. Я знаю, що якість тренувань, якість роботи, яку зробила я і моя команда, вона в сотні разів краще, аніж торік. І я розумію, що рано чи пізно це однаково дасть результат. Можливо, не в цьому році, можливо, не на наступному турнірі. Але я знаю, що цей час я не дарма прожила", – заявила Марта Костюк в інтерв'ю NV.ua.

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