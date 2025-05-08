Марта Костюк розгромила філіппінку Александру Еалу у двох сетах із рахунком 6:0, 6:1.

Українська тенісистка Марта Костюк дала оцінку перемозі над Александрою Еалою з Філіппін у першому раунді супертурніру серії WTA 1000 у Римі. Вона заявила, що таким початком задоволена і налаштована на більше.

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"Переможний старт – завжди гарне відчуття. Готова до більшого", – написала Костюк в інстаграмі.

Костюк обіграла Еалу за 1 годину 3 хвилини. Суперниця змогла взяти єдиний гейм після 0:6 у першому сеті та 0:4 – у другій партії. Загалом Марта зробила у зустрічі 6 брейків.

У другому раунді турніру Марта Костюк зустрінеться з австралійською тенісисткою Дар’єю Касаткіною (WTA № 15), яка має 14-й номер посіву.

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