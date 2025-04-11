"По-перше, я хочу перепросити за те, що перемогла польську тенісистку. Я знаю, що ви (польські фанати, – прим.) прийшли сюди повболівати за неї й за команду.

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Я почуваюся чудово, це завжди найбільша честь представляти свою країну, підіймати свій прапор, бути на корті. Зміна покриттів завжди складна. Я дуже задоволена своїм виступом сьогодні.

З початку війни Польща була одним із найбільших друзів України. Велике спасибі за це. У мене польська команда – вибачте, я взяла ваших тренерів. І багато тренуюся у Варшаві", – сказала Костюк у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Марта перемогла Каву з рахунком 2:0 (6:1, 6:2) і принесла збірній перше очко.

Костюк впевнено розбила суперницю в дебютному матчі України та Польщі на Кубку Біллі Джин Кінг