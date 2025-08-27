Українська тенісистка Марта Костюк (WTA № 28) у поєдинку 1/64 фіналу мейджора у Нью-Йорку здобула перемогу над британкою Кеті Бултер (WTA № 48) у двох сетах – 6:4, 6:4.

Костюк впевнено перемогла на старті US Open та вийшла у другий раунд

Марта провела свій 50-й матч в основній сітці турнірів серії Grand Slam та стала п'ятою українською тенісисткою, яка досягла такої позначки. Раніше за Костюк цього показника досягли Еліна Світоліна (155 матчів), Леся Цуренко (83), Катерина Володько/Бондаренко (68) та Альона Бондаренко (53).

Перемога над Бултер стала для Костюк 28-ю на мейджорах. Серед представниць України лише Світоліна здобула більше перемог у своїх перших 50 матчах на турнірах серії Grand Slam, а саме – 30.

