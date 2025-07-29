Українка Марта Костюк зустрічалася з Маркетою Вондроушовою у 1/32 фіналу турніру в Монреалі. Звіт та результат поєдинку – у цій новині на "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/32 фіналу

Марта Костюк (Україна, WTA № 28) – Маркета Вондроушова (Чехія, WTA № 63) – 2:1 (2:6, 6:3, 6:2)

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Марті Костюк стартувала на тисячнику в Монреалі проти грізної Маркети Вондроушової. В першому сеті українка майже без шансів поступилася чеській тенісистці. Марті відверто пощастило уникнути "бублика" – 2:6.

Другу партію Костюк почала значно впевненіше. Після програної власної подачі Марта перехопила ініціативу в матчі й несподівано зрівняла рахунок за сетами – 6:3.

Третій сет став ще більшою сенсацією, ніж другий. Костюк не залишала навіть найменших шансів Вондроушовій, демонструючи свою найкращу форму. В підсумку українка закрила гру, перемігши у вирішальному сеті з рахунком 6:2.

В 1/16 фіналу опоненткою Костюк стане екс-росіянка Дарія Касаткіна (Австралія, WTA № 18).

Нагадаємо, що Вондроушова перемагала на Вімблдоні у 2023 році. Тоді вона здолала у півфіналі іншу українку – Еліну Світоліну.

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