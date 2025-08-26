"По-перше, хочу подякувати глядачам – дякую за вашу підтримку! Думаю, це моя перша перемога на цьому корті, раніше я завжди тут програвала (сміється).

Костюк впевнено перемогла на старті US Open та вийшла у другий раунд

Шість матчболів для перемоги? У мене дійсно було відчуття на одному з матчболів, що я її зараз обіграю. Коли я помилилася на драйв-волеї – це було нелегко. А потім я ще й відігравалася з 0:40 на своїй подачі... Вона тоді точно зловила хвилю. Мені дуже не хотілося ніби заново починати сет, тому що, якби рахунок став 5:5, то це як починати з початку... Я дуже щаслива, що виграла 6:4, 6:4, що завершила матч у двох партіях.

Минулого року, коли ми зустрічалися з Кеті в Сан-Дієго, це був непростий матч. Я програла їй у боротьбі за титул. У мене було відчуття, що вона відіграла просто неймовірно того тижня, перемогла сильних суперниць. Але зараз інший рік, інший день. У тенісі речі змінюються дуже швидко. Тож я дуже щаслива, що цей матч завершився на мою користь.

У першому сеті був розіграш схожий на той, що в матчі проти Касаткіної (Марта добігла до короткого м'яча і пробила через коридор. – прим.)? Думаю, не дуже схожий, тому що цього разу в мене не вийшло, тоді як у Монреалі мені вдалося забити. Я маю попрацювати зі своїм тренером з фізичної підготовки, щоб бігати швидше (сміється). Якщо чесно, я просто дуже люблю бігати, мені приносить радість добиратися до м'ячів і перебивати якомога більше з них на ту половину корту.

Насправді я дуже вдячна за те, що в мене така команда. Ми завжди поруч одна для одної у важкі часи, у хороші часи. Я відчуваю, що для мене це набагато цінніше, ніж будь-яке моє досягнення, на яке я буду здатна.

Чи був сьогодні зі мною Мандер (песик Марти)? Сандро, підніми його, будь ласка! У нього до речі вчора була стрижка. Вона тримає його так, як трофей? Так-так, він наш трофей. Це неймовірно, що можна з ним подорожувати, це стільки радості. Це також певна підготовка до батьківства для нас (сміється). Ні, я відчуваю, що вся моя команда насправді одержима ним. Коли мені треба мати вільний день для себе, то вони з великою радістю забирають його. Він теж наша велика підтримка", – цитує слова Костюк Великий теніс України.

На Марту Костюк у другому раунді US Open-2025 чекає зустріч з представницею Туреччини Зейнеп Сонмез (WTA № 81).

