Костюк зіграє з зухвалою білорускою на турнірі WTA 1000 у Китаї – титулована Осака з нею не впоралася
Наомі Осака з Японії та Александра Сосновіч з Білорусі визначили чергову опонентку українки Марти Костюк на пекінському "тисячнику". Результат та звіт — у цій новині "Футбол 24+".
WTA 1000, Пекін (Китай), хард, 1/32 фіналу
Наомі Осака (Японія, WTA № 14) – Александра Саснович Білорусь, WTA № 130) – 6:1, 4:6, 2:6
Японка Наомі Осака, яка мала 12-й номер посіву, була фавориткою зустрічі проти представниці Білорусі Александри Сосновіч, яка потрапила до основної сітки через кваліфікацію.
У першому сеті 4-разова переможниця турнірів серії Grand Slam свій статус впевнено підтвердила перемогою з рахунком 6:1. У другій партії на корті зав’язалась серйозна боротьба — у ній Сосновіч змогла здолати титуловану суперницю та зрівняти загальний рахунок.
Після такого фіаско Осака у вирішальному сеті нічого не змогла протиставити білорусці та програла партію і матч.
В 1/16 фіналу Сосновіч зіграє з українкою Мартою Костюк.
