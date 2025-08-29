US Open-2025, хард, жінки, 1/32 фіналу

Зейнеп Сонмез (Туреччина, WTA № 81) – Марта Костюк (Україна, WTA № 28) – 5:7, 7:6 (7:5), 3:6

Тенісистка з українським корінням вляпалася у скандал на US Open: відео гучних розбірок

Костюк, маючи 28-й номер посіву, у боротьбі за путівку до третього кола US Open зіштовхнулася з сильним опором з боку представниці Туреччини Зейнеп Сонмез, яка посідає 81-шу позицію у світовому рейтингу.

Після перемоги у першому сеті Марта не змогла дотиснути суперницю на тай-брейку другої партії та загальний рахунок став рівним. Вирішальний сет українка розпочала впевнено – повела з брейком 2:0, але згодом втратила свій гейм та Сонмез вийшла вперед 3:2. Костюк змогла зібратися та наступні чотири гейми забрала собі, перемогла у партії та зустрічі.

Матч тривав 2 години 34 хвилини.

В 1/16 фіналу Марта Костюк зустрінеться з представницею Франції Діан Паррі (WTA № 107), яка в другому колі переграла мексиканку Ренату Сарасуа (WTA № 82) за 2 години і 48 хвилин – 6:2, 2:6, 7:6 (10:7).

Діан вперше в кар'єрі вийшла у другий раунд US Open та вп'яте на турнірах серії Grand Slam. Для Костюк, яка залишається єдиною представницею України на американському мейджорі, це вже третій вихід до третього раунду на кортах Нью-Йорка та другий поспіль, що є найкращим результатом української тенісистки на цьому турнірі.

Неадекватний росіянин отримав штраф за огидну поведінку на US Open – відома сума покарання