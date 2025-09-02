Українська тенісистка Марта Костюк завершила свої виступи на US Open-2025 в парному розряді на стадії 1/8 фіналу. Результат та звіт матчу – у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, жінки, пари, 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна) / Єлена Габріела Русе (Румунія) – Вероніка Кудерметова / Елізе Мертенс (Бельгія) – 0:2 (4:6, 1:6)

Костюк завершила виступи на US Open-2025 – Мухову на шляху в 1/4 фіналу не дотисла

Марта Костюк вдруге за кілька годин вилетіла з US Open на стадії 1/8 фіналу. Після поразки в одиночному розряді Кароліні Муховій українка програла в парному розряді разом із Єленою Габрелою Русе.

Румуно-український дует поступився нейтральній Вероніці Кудерметовій та бельгійці Елізе Мертенс. Гра тривала 1 годину 21 хвилину. Перший сет пройшов у рівній боротьбі, але наприкінці опонентки Костюк та Русе таки вирвали перемогу 6:4. Вже друга партія перетворилась на формальність – 6:1 для Кудерметової та Мертенс.

У чвертьфіналі росіянка та представниця Бельгії зіграють проти "нейтральної" пари Мірри Андрєєвої та Діани Шнайдер.

Костюк шокувала несподіваним зізнанням щодо виступів на US Open-2025: "Їхала пройти перше коло"