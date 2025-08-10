Українська тенісистка Марта Костюк знялася з хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті. Про це 23-річна спортсменка повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

"Травма зап'ястя, яку я отримала у Монреалі, була викликом останніми днями. Я віддала все, щоб бути готовою до Цинциннаті. З допомогою моєї неймовірної команди вдалося вийти на корт і закінчити вчорашній матч.

Змагатися, попри біль, багато значило, але мені потрібно слухати своє тіло. Я зосереджуся на одужанні та відновленні й повернуся готовою", – написала Марта.

Нагадаємо, минулого тижня Костюк дісталася чвертьфіналу тисячника в Монреалі, де не зуміла дограти поєдинок проти Єлени Рибакіної через травму запʼястя.

На турнірі в Цинциннаті вона стартувала з другого кола, де розгромила Татьяну Марію. У наступному раунді українка мала зійтися з третьою ракеткою світу Ігою Свьонтек з Польщі.

