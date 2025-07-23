WTA 500, Вашингтон, хард, 1/16 фіналу

Емма Радукану (Велика Британія, WTA № 46) – Марта Костюк (Україна, WTA № 27) – 7(4):6, 6:4

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У першому сеті Костюк вела в рахунку 3:1, але втратила перевагу, поступившись на тай-брейку. У другій партії українка поступалася 1:4, але зрівняла рахунок, втім два вирішальні гейми виграла Радукану.



Матч тривав 1 годину і 56 хвилин. Це була четверта зустріч тенісисток та друга перемога британки. Поразка проти Радукану стала для Марти Костюк шостою поспіль. Востаннє вона вигравала матч ще 11 травня в 1/16 фіналу тисячника в Римі, коли здолала Лейлу Фернандес.

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