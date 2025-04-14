Українська тенісистка Марта Костюк повідомила, що вона відмовилась від участі на турнірі WTA 500 у Штутгарті.

"На жаль, через травму, яку я отримала у своєму останньому матчі Кубка Біллі Джин Кінг, я не зможу зіграти в Штутгарті цього року. У мене залишилися приголомшливі спогади від торішнього фіналу тут – дякую за ці моменти.

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Мені дуже шкода перед уболівальниками і я неймовірно вдячна за всю вашу підтримку. Бажаю турніру чудового тижня і сподіваюся побачити вас усіх наступного року", – написала Костюк у своєму Instagram.

До слова, 12 квітня Костюк програла Селін Наеф у двох сетах у першій грі матчевого протистояння України проти Швейцарії. Марта навіть брала медичний тайм-аут. На турнірі у Штутгарті Марта мала зустрітись із "нейтральною" росіянкою Міррою Андрєєвою.

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