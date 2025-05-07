Марта Костюк успішно подолала стартовий етап турніру WTA 1000 в Римі, розгромивши філіппінську тенісистку Александру Еалу з рахунком 6:0, 6:1. Деталі та розвиток подій на корті читайте на "Футбол 24".

WTA 1000, Рим, грунт, перше коло

Марта Костюк (Україна, WTA №27) – Александра Еала (Філіппіни, WTA №70) – 6:0, 6:1

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Поєдинок тривав лише 1 годину 3 хвилини. Ключовим моментом матчу став перший гейм, який затягнувся на понад десять хвилин, і Костюк вдалося здобути його з п'ятого брейк-пойнту. Після цього українка заграла впевнено, не давши суперниці жодних шансів.

Еала змогла виграти лише один гейм за рахунку 0:6, 0:4, що стало її останнім успіхом на корті. Костюк зробила 6 брейків та подала 2 ейси, не припустившись жодної подвійної помилки.

У наступному раунді українка зустрінеться з австралійкою Дар'єю Касаткіною, яка нещодавно змінила громадянство.

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